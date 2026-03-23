Yetişkin içerik platformu OnlyFans'ın sahibi Leonid Radvinsky'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Radvinsky'nin uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. OnlyFans sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Leo Radvinsky'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Leo, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından huzur içinde hayatını kaybetti. Ailesi bu zor dönemde mahremiyet talep ediyor" ifadelerine yer verildi. ŞİRKETİ 2018'DE SATIN ALMIŞTI Ukrayna asıllı Amerikalı girişimci Leonid Radvinsky, 2018 yılında OnlyFans'ın ana şirketi Fenix International Limited'i satın alarak şirketin çoğunluk hissedarı ve yöneticisi olmuştu. Radvinsky'nin liderliğinde platformun büyümesi hız kazandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.