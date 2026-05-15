Venezuela’da bulunan Maracaibo Gölü üzerinde, gökyüzü adeta bir saniye bile nefes almıyor. Dakikada 28 kez çakan şimşekler, geceyi gündüze çeviren devasa bir ışık şovu ve yüzyıllardır sönmeyen bir "deniz feneri"... İşte yeryüzünün en yüksek elektrik aktivitesine sahip noktası: Catatumbo Yıldırımları.

BURADA FIRTINA BİR TÜRLÜ BİTMİYOR

Maracaibo Gölü sakinleri için fırtına, gelip geçici bir doğa olayı değil; hayatın bir parçası. "Bitmeyen Fırtına" olarak adlandırılan bu olay, yılın tam 300 gecesi boyunca kesintisiz devam ediyor. Bilim insanlarını hayrete düşüren istatistik ise dudak uçuklatıyor: Gökyüzü dakikada yaklaşık 28 kez elektrik patlamalarıyla sarsılıyor.

Catatumbo yıldırımlarını diğer fırtınalardan ayıran en ilginç özellik, bu ışık patlamalarının 400 kilometre öteden bile görülebilmesi. Sömürge döneminden bu yana gemiciler, hiçbir modern cihaza ihtiyaç duymadan sadece bu ışıkları takip ederek rotalarını buluyorlar. Bu yüzden bölge halkı ona haklı bir isim takmış: "Maracaibo Deniz Feneri."

DAĞLAR VE RÜZGARLARIN DANSI

Peki, bu noktada elektrik hiç mi bitmiyor? Cevap, bölgenin eşsiz coğrafyasında saklı. Dev bir fırtına jeneratörü gibi çalışan sistem şöyle işliyor:

Sıcak Karşılaşma: Karayipler’den gelen sıcak ve nemli hava, Maracaibo havzasına sıkışıyor.

Soğuk Darbe: Gece saatlerinde And Dağları’ndan aşağı süzülen soğuk hava, gölün üzerindeki nemli kütleyle çarpışıyor.

Dikey Patlama: Bu çarpışma, devasa fırtına bulutlarını tetikleyerek saatlerce süren o muazzam enerji boşalımını yaratıyor.

ÇOĞU ZAMAN SES BİLE ÇIKARMIYOR

Sıradan fırtınaların aksine, Catatumbo'daki şimşeklerin büyük çoğunluğu bulutlar arasında gerçekleştiği için yer seviyesine ses iletmiyor. Yani izleyiciler, gökyüzünde devasa ama "sessiz" bir ışık şölenine tanıklık ediyor.

TESCİLLİ DÜNYA REKORU SAHİBİ

Eskiden bu durumun bataklıklardan çıkan metan gazından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak modern bilim, bunun tamamen eşsiz meteorolojik şartlardan kaynaklandığını kanıtladı.

Dünya rekorunu elinde bulunduran bu bölge, şimdi UNESCO Dünya Mirası listesine girmeye hazırlanıyor. Her yıl binlerce fotoğrafçı ve bilim insanı, doğanın bu vahşi ve asil enerjisini bir kez olsun yerinde görmek için Venezuela’nın yolunu tutuyor.