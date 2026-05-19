Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişi Yeniköy Kavşağı’nda sabah saat 08.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kavşakta yaşanan kazada; iki otomobil, bir hafif ticari araç ve bir kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazanın ardından iki otomobilde bulunanlar araçların içinde sıkıştı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan Cemal İ. (45), Emel İ. (42) ve Merve İ. (19) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Serhat Arslan (39) ve yolcu Orhan Ateş yaralandı.
Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 40 yaşındaki Orhan Ateş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren diğer 4 yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kavşakta aksayan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.