A Milli Takım, Kosova'yı 1-0 devirerek 24 yıl aradan sonra adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Tarihi maçın ardından milli yıldız Orkun Kökçü, açıklamalarda bulundu.

Büyük bir hedefi başardıklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Çok mutluyuz. Bu büyük bir hedefimizdi. Son Dünya Kupası'na katıldığımızda ben henüz 1 yaşımdaydım. Hep hikayeleri duyuyorduk. Eski videoları izliyorduk. Takım olarak hedefimiz, yaşayamadığımız Dünya Kupaları... Şu anki genç nesle yaşatmak, örnek olmak istedik. Onların gururları olmak istedik. Başardık." ifadelerini kullandı.

'BİRAZ RAHATLADIK'

Stresli bir süreci geride bıraktıklarını belirten milli oyuncu "Herkes çok iyi mücadele etti. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes bunu dedi galiba ama biz bir aileyiz. Herkes zamanı geldiğinde elinden geleni yapıyor; maçlarda olsun, oynamadığında olsun. Biz bir aileyiz. Çok mutluyuz. Biraz rahatladık. Önümüzde Dünya Kupası var, ona hazırlanacağız." diye konuştu.

'İYİ İŞ ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

EURO 2024'teki gibi iyi işler başarmak istediklerini ifade eden Kökçü, "Genç nesle, çocuklara bir örnek olmak, hayallerin arkasında koşmaya örnek olmak istedik. Bunu başardık. Çok mutluyuz. Dünya Kupası'na odaklanacağız. Çok iyi iş çıkarmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi..." değerlendirmesinde bulundu.