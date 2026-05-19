Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya’da gerçekleştirilen saha çalışmaları sırasında, Türkiye’nin biyolojik zenginliği açısından büyük önem taşıyan üç farklı semender türü belirlendi. Uzman biyologlar eşliğinde yürütülen incelemelerde; Lissotriton kosswigi, Ommatotriton nesterovi ve Triturus anatolicus türlerine ait bulgular elde edildi. Türlerin kesin teşhisi için morfolojik ve genetik laboratuvar süreçlerinin devam ettiği aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, keşfin önemine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Lissotriton kosswigi dar yayılışlı, Türkiye'ye endemik bir semender olarak, Ommatotriton nesterovi ise Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerine özgü bir tür olarak literatürde öne çıkıyor. Elde edilecek verilerin ulusal bilimsel literatüre katkı sağlaması beklenirken, Ormanya'daki gözlemler yalnızca yerel fauna açısından değil, Marmara Bölgesi'nin amfibi çeşitliliğinin daha iyi anlaşılması bakımından da önem taşıyor."

'İKLİM BASKISI NEDENİYLE TEHDİT ALTINDA'

Saha çalışmalarında canlıların habitat tercihleri, üreme alanları ve iklimsel ihtiyaçları titizlikle inceleniyor. Bu verilerin bilimsel yayına dönüşmesiyle Ormanya’nın sadece bir rekreasyon alanı değil, bölgesel ölçekte önemli bir araştırma sahası olduğu tescillenmiş olacak.

Çevresel değişimlere karşı aşırı hassas olan semenderler, ekosistemde "biyolojik gösterge" kabul ediliyor. Dünya genelinde amfibilerin habitat kaybı ve iklim baskısı nedeniyle tehdit altında olduğunu belirten yetkililer, Ormanya'daki bu kayıtların bölgedeki sulak ve nemli alanların korunması açısından kritik bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı. Bilimsel teyitlerin ardından elde edilen veriler, Kocaeli ve çevresindeki doğa koruma planlarına yön verecek. Belediyeden yapılan açıklamada, Ormanya'daki araştırmaların gelecekte yeni tür keşiflerine de kapı aralayabileceği ifade edildi.