ABD-İsrail ile İran arasında süren savaş ikinci ayına girerken, bölgedeki kritik sanayi tesisleri doğrudan hedef haline gelmeye başladı. Dünyanın en büyük alüminyum tesislerinden birine ev sahipliği yapan Aluminium Bahrain (Alba), tesislerinin İran tarafından düzenlenen bir saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Şirket, saldırının cumartesi günü gerçekleştiğini belirtirken, hasarın boyutunun değerlendirildiğini ve çalışan güvenliğinin öncelikli olduğunu açıkladı.

ÜRETİMDE KESİNTİ ARTIYOR

Alba, daha önce yıllık 1,6 milyon tonluk üretim kapasitesinin yüzde 19’unu, Hürmüz Boğazı’ndaki lojistik aksaklıklar nedeniyle azaltmıştı. Son saldırıyla birlikte üretimde yeni kesintilerin yaşanabileceği endişesi güçlendi.

KÜRESEL ARZ RİSK ALTINDA

Alüminyum üretimindeki aksama, küresel arz tarafında ciddi bir baskı yaratıyor. Fiyatlar ay başında son dört yılın en yüksek seviyesine çıkarken, halen şubat sonuna göre yüzde 4’ün üzerinde seyrediyor. Elektronikten inşaata, ulaşımdan güneş enerjisine kadar birçok sektörde kritik rol oynayan alüminyum, küresel ekonomi açısından stratejik önem taşıyor.

ÇATIŞMALAR GENİŞLİYOR

İran, 28 Şubat’tan bu yana ABD ve İsrail saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, son saldırı dalgasına hava savunma sistemleriyle karşılık verildiğini açıkladı.

İran destekli Husiler de İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla çatışmalara dahil olurken, bölgedeki gerilim daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

DENİZ TİCARETİ ALARMDA

Danimarkalı denizcilik devi Maersk, Umman’daki Salalah Limanı çevresinde insansız hava aracı faaliyetleri ve patlamalara ilişkin raporlar sonrası önlem aldığını açıkladı.

Bab el-Mandeb Boğazı, küresel petrol taşımacılığının yüzde 12’si ve LNG ticaretinin yüzde 8’i için kritik bir hat olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu hattaki risklerin küresel ticareti doğrudan etkileyebileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İran’ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı, savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini taşıyordu. Boğazdaki kriz, enerji piyasalarında arz endişelerini zirveye taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için 10 gün süre tanırken, enerji altyapısına yönelik saldırıları geçici olarak durduracağını açıkladı.

Öte yandan Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır’ın diplomatik temaslarla savaşı sona erdirmeye çalıştığı bildirildi. ABD’nin bölgeye 3 bin 500 askerlik yeni bir birlik sevk etmesi ise çatışmanın uzayabileceğine yönelik endişeleri artırdı.