Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat masasına yatan Victor Osimhen’in yokluğunu fazlasıyla hisseden Galatasaray’da Avrupa basınında çıkan transfer haberleri iyice rahatsızlık yarattı. İki dünya devi Barcelona ve Liverpool, Nijeryalı forvetin peşine düşmüş durumda. Osimhen’in İspanyol devinin listesine girmesinde en etkili olan isim Lamine Yamal…

EKITIKE 9 AY YOK!

Attığı pasların sonuca ulaşmamasından şikâyet eden genç yıldız, yönetime, “Osimhen tam aradığımız santrfor. Etkili pres gücü, rakip savunmacıları zorlayan yapısı ve hava toplarındaki etkinliğiyle bize çok kolaylık sağlar” dedi. Bu sözlerin ardından Barcelona zaten listede olan Osimhen için girişimde bulunma kararı aldı. Liverpool da PSG maçında ağır bir sakatlık yaşayan Ekitike’nin yerine Osimhen’i düşünüyor. Fransız yıldız yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacak. Onun boşluğunu da Cimbom’un süper yıldızıyla doldurmayı hedefliyorlar. Sarı-kırmızılı yönetim ise Osimhen’in ayrılığına ancak astronomik bir teklif olması halinde izin vermeyi planlıyor.