Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan paydan %10 kar payı karşılığında transfer ettiği Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi.

PSG, Liverpool ve Manchester United'ın ilgilendiği 26 yaşındaki golcü için İspanya'nın iki dev kulübü de harekete geçti.

Fichajes'in haberine göre Real Madrid, Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Haberde, İspanyol devinin hücum hattını güçlendirmek istediği ve Nijeryalı dünya yıldızının en önemli hedef olduğu belirtildi. Haberin detayında La Liga ekibinin Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonunda oynatmak için 9 numara transferi yapmak istediği ve Victor Osimhen'in bu profile uyduğu ifade edildi.

REKOR BEDEL ÖDENECEK

Real Madrid'in transferde mali sorunlarla baş etmek zorunda olduğu da belirtildi. Galatasaray'ın yıldız futbolcu için 100 milyon Euro'dan daha düşük bir fiyata pazarlık yapmaya yanaşmadığı bilinirken Real Madrid'in sorunu çözmek için formül aradığı da aktarıldı.

Sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncuların önemli gelir yaratabileceği ve bunun eflatun-beyazlıların transferlere daha fazla mali esneklikle yaklaşmasını sağlayacağı kaydedildi. Haberde Victor Osimhen'in de ortam değişikliği yapmaya sıcak baktığı iddia edildi.