Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Şampiyonluk düğümünün büyük ölçüde çözüleceği karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılarda Victor Osimhen'in durumu da merak konusuydu. Fanatik'in haberine göre Galatasaray'da Nijeryalı yıldızın geniş kadroda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. İlk 11'de oynayıp oynamayacağı ise idman performansının ardından belirlenecek. Ancak Osimhen'in derbide oynama isteği çok yüksek... Sağlık ekibi, süreci değerlendirerek kontrollü şekilde son kararı verecek. Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 29 maça çıkan Osimhen; 19 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı. Nijeryalı yıldız, 120 dakikada 1 gol ortalamasıyla oynadı.

