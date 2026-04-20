Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılı ekipte, derbi öncesi oynanacak kritik müsabakada sakatlığı bulunan isimlerin de durumu belli oldu. Galatasaray'dan yapılan sağlık durumu bilgilendirmesinde sarı kırmızılı taraftarların yüzünü güldüren haber geldi. Kolundaki kırık nedeniyle Liverpool maçından bu yana takımını yalnız bırakan Victor Osimhen, sarı kırmızılıların yaptığı son idmanın tamamında takımla yer aldı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ise günü tedaviyle geçirdi.

