Olay, dün Haraz Mahallesi’ndeki Karaçay Mesire Alanı’nda meydana geldi. Ailesiyle gezmeye çıkan Suriye uyruklu Mendul Dirimo (9), saat 16.00 sıralarında Karaçay Deresi’ne düşerek akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, debisi yağış ve kar sularıyla yükselen derede arama kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ve AFAD ekipleri akşam saat 21.00’e kadar çalışmalarını sürdürdü, ardından gece ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalara Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Dalgıçlar su içinde arama yaparken, kıyı hattı ve çevresi dronlarla tarandı. Mendul Dirimo’nun cansız bedeni saat 13.30 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından, dereye düştüğü noktadan yaklaşık 3 kilometre ileride, bir kütüğün altında sıkışmış halde bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.