Hindistan’ın Gujarat eyaletindeki bir maden ocağında, dünya tarihinin en büyük canlılarından birine ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Yaklaşık 47 milyon yıl önce yaşayan bu devasa yılan, sadece büyüklüğüyle değil, adıyla da mitolojik bir efsaneyi temsil ediyor.

27 ADET DEVASA OMURGA KEMİĞİ BULUNDU

Bilim dünyası, bugüne kadar bilinen en büyük yılan olan Titanoboa’ya dişli bir rakip buldu. Araştırmacılar Debajit Datta ve Sunil Bajpai, Hindistan'daki Panandhro Lignite Madeni'nde yaptıkları kazılarda, 27 adet devasa omur kemiği keşfettiler. Bu kemiklerin analizi, tarihin en büyük canavarlarından birini yeniden tanımladı.

BOYUTLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Yapılan ölçümlere göre Vasuki indicus, 11 ila 15 metre (36-50 feet) arasında bir uzunluğa sahipti. Bu, yılanın standart bir okul otobüsünden daha uzun olabileceği anlamına geliyor. Daha önce Kolombiya’da bulunan ve 14,6 metre uzunluğundaki Titanoboa, dünyanın en uzun yılanı ünvanını elinde tutuyordu; ancak Vasuki bu rekoru elinden alabilir.

ESKİ ATALARI AVLAMIŞ

Araştırmacılar, bu devasa sürüngene Hindu tanrısı Şiva’nın boynuna dolanan yılanların kralı Vasuki’nin adını verdi. Mitolojik heybetine uygun olarak Vasuki indicus, bulunduğu bölgedeki atların ve gergedanların eski atalarını avlayarak besleniyordu.

SICAKLIK MÜKEMMEL BİR ORTAM SAĞLIYOR

Vasuki indicus'un zehirli olmadığı tahmin ediliyor. Dev boyutları göz önüne alındığında, araştırmacılar bu yılanın avlarını bugünün anakondaları gibi sıkarak (boğarak) etkisiz hale getirdiğini düşünüyor. Yaşadığı dönemde Hindistan’ın sıcak ve nemli iklimi, bu kadar devasa bir gövdenin gelişmesi için mükemmel bir ortam sağlıyordu

AVRUPA VE AFRİKAYA YAYILDI

Keşif, yılanların evrimsel tarihine dair önemli bir ipucu da veriyor. Vasuki, "Madtsoiidae" adı verilen ve yaklaşık 100 milyon yıl boyunca varlığını sürdüren bir aileye mensup. Profesör Bajpai, Vasuki’nin bu aile ağacındaki en ilkel ata olduğunu belirterek, bu yılan grubunun Hindistan’da ortaya çıktığını ve oradan Avrupa ile Afrika’ya yayıldığını öne sürüyor.

HAVA ISINDIKÇA BOYLARI ARTACAK

Sıcaklık artışı soğukkanlı canlıların büyümesini tetiklese de araştırmacılar bir konuda uyarıda bulunuyor: Günümüzdeki sıcaklık artışı çok hızlı gerçekleşiyor. Araştırmacı Datta, "Mevcut sıcaklıklar, bu yılanların geçmişteki kadar devasa boyutlara ulaşması için çok hızlı yükseliyor; evrimsel süreç bu hıza yetişemez," diyor. Küresel ısınma gibi genel sıcaklıkların artmasına neden olan doğa olayları yılanlar ve diğer soğukkanlı hayvanların büyümesinde etkili olabilir.