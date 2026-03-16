Romanya’ya yönelik COBRA II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ihracatı projesi kapsamında Romanya Milli Savunma Bakanlığı'nın şirketi C.N. Romtehnica S.A.'nın (Romtehnica), sözleşme takvimindeki yerel üretim hazırlıklarına yönelik ara hedeflerin zamanında yerine getirilmediği iddiasıyla Otokar’a sırasıyla; 1.9 Milyar TL ve 2.2 Milyar TL tutarlarında 2 adet ceza kesmişti.



Otokar, 1.9 Milyar TL’lik ilk cezayı yasal hakları saklı kalacak şekilde ödemiş; vadesi 2026 yılının ilk çeyreğinde dolacak 2.2 Milyar TL’lik ceza ile ilgili olarak ise yasal haklarını kullanmıştı.





MİLYARLARCA LİRALIK CEZANIN YÜRÜTMESİ DURDURULDU



SavunmaSanayİST'te yer alan habere göre; Romanya mahkemesi, 2.2 Milyar TL’lik ceza ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı aldı. Genel dava devam ederken, 2.2 Milyar TL’lik ceza ise dava sonuçlanana kadar ödenmeyecek.