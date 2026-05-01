Toyota, dünyanın en uzun soluklu otomobil hikâyelerinden biri olan Corolla modelini yeni bir üretim hamlesiyle Hindistan merkezli büyüme planının odağına yerleştiriyor. Japon otomotiv devi, ülkede üç yeni araç montaj fabrikası kurarak hem iç pazara hem de ihracata yönelik üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

COROLLA İÇİN YENİ ÜRETİM ÜSSÜ HİNDİSTAN OLACAK

Toyota’nın Hindistan’da kuracağı yeni tesislerde öne çıkacak modellerden biri Corolla olacak. Bu kez üretim bandından yalnızca klasik sedan versiyonlar değil, gelişmekte olan pazarlara hitap eden üç sıralı SUV gövdeli yeni Corolla modeli de çıkacak.

Özellikle geniş aile kullanımının yaygın olduğu Hindistan, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında talep gören yedi koltuklu araç segmentine odaklanan Toyota, Corolla adını farklı bir gövde yapısıyla yeniden konumlandırmayı planlıyor.

ÜÇ YENİ FABRİKA İLE ÜRETİM GÜCÜ ARTACAK

Toyota’nın yeni yatırım planı kapsamında Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde üç yeni montaj tesisi kurulacak. İlk fabrikanın 2029 yılında faaliyete geçmesi beklenirken, diğer iki tesisin ise 2030’lu yıllarda üretime başlaması planlanıyor.

Yeni yatırımla birlikte Toyota’nın Hindistan’daki toplam fabrika sayısı altıya yükselecek. Şirketin güney bölgelerde bulunan mevcut üç tesisi daha çok iç pazara yönelik üretim gerçekleştirirken, Maharashtra’daki yeni fabrikalar ihracat odaklı çalışacak.

HİNDİSTAN, ORTA DOĞU VE AFRİKA İÇİN İHRACAT MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Toyota’nın Hindistan’daki yeni tesisleri yalnızca yerel satışlara yönelik olmayacak. Şirket, bu fabrikaları aynı zamanda ihracat merkezi olarak konumlandırmayı planlıyor.

Yeni üretim üslerinden çıkacak araçlar Hindistan pazarının yanı sıra Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de gönderilecek. Bu stratejiyle Toyota, ABD ve Çin gibi büyüme hızının yavaşladığı pazarlara bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

300 MİLYAR YENLİK YATIRIM

Toyota’nın Hindistan’daki üç yeni fabrika için yaklaşık 300 milyar yenlik, yani yaklaşık 1,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı öngörülüyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MODELLER DE ÜRETİLECEK

Yeni tesislerde yalnızca geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar değil, çevreci teknolojilere sahip modeller de üretilecek. Toyota’nın planları arasında şarj edilebilir hibrit araçların üretimi de bulunuyor.

60 YILLIK COROLLA EFSANESİ YENİ DÖNEME GİRİYOR

İlk kez 1966 yılında tanıtılan Corolla, Toyota’nın dünya çapında en çok bilinen ve en fazla satılan modelleri arasında yer alıyor. Yıllar içinde sedan, hatchback ve station wagon gibi farklı gövde tipleriyle milyonlarca kullanıcıya ulaşan model, otomotiv sektörünün en güçlü isimlerinden biri haline geldi.

Toyota şimdi ise Corolla markasını yeni pazarlara ve yeni segmentlere taşıyarak modelin hikâyesini farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Üç sıralı SUV gövdesiyle üretilecek yeni Corolla, özellikle geniş aile kullanımının yaygın olduğu pazarlarda markanın büyüme stratejisinde önemli rol oynayacak.