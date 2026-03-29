Alman otomobil devi Volkswagen, son yıllarda araç iç tasarımlarında uyguladığı radikal dijitalleşme politikasından, kullanıcı kanadından gelen yoğun tepkiler üzerine geri adım atma kararı aldı.

Markanın sürüş ergonomisini artırmak amacıyla geçtiği dokunmatik panel ve "slider" adı verilen kaydırmalı kontrol sistemleri, beklentilerin aksine sürücüler için kullanım zorluğu yaratarak memnuniyetsizliğe neden oldu.

ŞİRKET HATAYI KABUL ETTİ

Şirketin üst düzey yönetiminden gelen açıklamalarda, aşırı dijitalleşmenin bir "hata" olduğu ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediği açıkça itiraf edildi. Sektörde yankı uyandıran bu özeleştiri sonrası Volkswagen, araç içi multimedya ve klima kontrollerinde fiziksel tuşların yeniden standart hale getirileceği yeni bir dönemi başlatıyor.

Geleneksel buton sistemine dönüşün ilk sinyallerini veren dev üretici, gelecek modellerinde sürüş güvenliğini ve kullanım kolaylığını ön plana çıkaracak fiziksel kontrolleri entegre etmeye hazırlanıyor.

Milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bu hamleyle birlikte, Volkswagen’in iç mekan tasarım dilinde yeniden fonksiyonelliğe odaklanan bir değişim yaşanması bekleniyor.