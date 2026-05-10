Dünyaca ünlü otomobil üreticisi General Motors (GM), sürücülerin konum ve sürüş alışkanlıkları gibi hassas verilerini rızaları dışında satmakla suçlandığı davada California eyaleti ile uzlaşmaya vardı. Şirket, milyonlarca dolarlık tazminatın yanı sıra veri satışını durdurma cezasıyla karşı karşıya.

Otomotiv dünyasında sarsıntı yaratan olay, 2024 yılında New York Times’ın yayımladığı bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Raporda, GM ve diğer bazı üreticilerin sürücülerin davranış verilerini sigorta şirketleriyle paylaştığı, bu durumun da pek çok kullanıcının sigorta primlerinde haksız artışlara neden olduğu iddia edilmişti. California Başsavcısı Rob Bonta liderliğindeki kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.

VERİLERİ SATMIŞLAR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, GM’in bünyesindeki OnStar programı aracılığıyla yüz binlerce sürücünün ismini, iletişim bilgilerini, anlık konum verilerini ve sürüş davranışlarını topladığı belirtildi. Şirketin bu verileri Verisk Analytics ve LexisNexis Risk Solutions gibi veri simsarlarına sattığı ve bu ticaretten yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde ettiği iddia ediliyor.

California’daki sigorta yasaları sürüş verilerinin prim belirlenmesinde kullanılmasını yasakladığı için eyaletteki sürücülerin fiyat artışından doğrudan etkilenmediği belirtilse de, GM’in bu gizli veri toplama süreci "yasa dışı" ve "güven sarsıcı" olarak nitelendirildi.

DEV CEZA GELDİ

Varılan uzlaşma kapsamında General Motors, 12,75 milyon dolar tutarında sivil para cezası ödemeyi kabul etti. Ancak yaptırımlar sadece para cezasıyla sınırlı kalmadı. Uzlaşma metnine göre şirket;

-Önümüzdeki beş yıl boyunca sürüş verilerini herhangi bir tüketici raporlama kuruluşuna satamayacak.

-Halihazırda elinde bulunan ve rıza alınmamış tüm sürücü verilerini 180 gün içinde imha edecek.

-Verileri satın alan aracı kurumlara (Lexis ve Verisk) başvurarak, bu verilerin onların sistemlerinden de silinmesini talep edecek.