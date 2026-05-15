Toyota, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık dev bir yatırım hamlesi başlattı. "Proje Orca" kod adıyla yürütülen genişleme planı kapsamında şirket, Teksas eyaletinin San Antonio kentindeki mevcut üretim tesislerine yeni bir araç montaj hattı eklemek için resmi onay sürecini başlattı.

2030 YILINDA ÜRETİME GEÇECEK

Teksas Kamu Hesapları Denetçisi’ne sunulan belgeler, projenin takvimini ve mali detaylarını da gün yüzüne çıkardı. 2026 yılı sonunda inşaat çalışmalarına başlanması hedeflenen dev projenin, 2030 yılı itibarıyla tam kapasiteyle üretime geçmesi bekleniyor.

Toplam bütçenin 1,05 milyar dolarlık kısmı bina ve tesislerin modernizasyonuna ayrılırken, geri kalan 950 milyon dolarlık payın ileri teknoloji makine ve ekipman yatırımları için kullanılacağı ifade edildi.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bölge ekonomisi için de kritik bir öneme sahip olan bu yatırımın, 2028 ile 2030 yılları arasında yaklaşık 2 bin kişiye yeni istihdam kapısı açması öngörülüyor. San Antonio ve çevresindeki otomotiv yan sanayisini hareketlendirmesi beklenen bu adım, Toyota tarafından Kuzey Amerika pazarına ve yerel üretime duyulan uzun vadeli güvenin bir sembolü olarak nitelendiriliyor.

Şirket yetkilileri, tesislerini küresel rekabet koşullarına göre sürekli güncellediklerini belirterek, bu hamlenin özellikle son dönemde ivme kazanan hibrit ve elektrikli araç stratejileriyle uyumlu olduğunun altını çizdi.