Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, Volkswagen Grubu bünyesindeki elektrikli araçlarda geniş çaplı bir teknik inceleme süreci başlatıldı. Geri çağırma kararı; batarya modüllerindeki kusurların araç performansını olumsuz etkilemesi ve güvenlik zafiyeti oluşturma ihtimali üzerine alındı. Şirket, etkilenen araç sahiplerine acil servis çağrısında bulundu.

ETKİLENEN MODELLER VE ÜRETİM TARİHLERİ

Geri çağırma süreci, Volkswagen’in ID serisi ile Cupra Born modellerini kapsıyor. Teknik incelemeye alınan araçların model ve üretim aralıkları şu şekildedir:

Volkswagen ID Serisi: ID.3, ID.4, ID.5, ID.BUZZ ve ID.BUZZ CARGO modelleri. (Üretim tarihi: 24 Haziran 2023 – 23 Ağustos 2024)

Cupra: Cupra Born modeli. (Üretim tarihi: 7 Şubat 2022 – 21 Nisan 2024)

Dünya genelinde yaklaşık 75 bin ID serisi ve 19 bin 500 Cupra Born olmak üzere toplamda 95 bine yakın aracın bu durumdan etkilendiği bildirildi. Etkilenen araçların yaklaşık 28 bininin Almanya pazarında bulunduğu kaydedildi.

ÜRETİM HATASI VE YANGIN RİSKİ

Volkswagen yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sorunun yurt dışındaki bir tedarikçiden kaynaklanan batarya hücrelerindeki işçilik hatasından ileri geldiği belirtildi. Kalite kontrol süreçlerinde tespit edilen bu kusurun, bataryada aşırı ısınmaya, menzil kaybına ve kritik durumlarda yangın çıkma riskine neden olabileceği ifade edildi. Şirket sözcüsü, "Araçlar trafikte olsa bile Volkswagen ürün sorumluluğunu taşır; şu ana kadar olayla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmemiştir" açıklamasında bulundu.

SERVİS SÜRECİ VE KRİTİK KODLAR

Motorlu Taşıtlar Dairesi, sorunun öncelikle yazılım güncellemesiyle giderileceğini, ancak yüksek voltajlı batarya modüllerinin fiziksel olarak inceleneceğini duyurdu. Gerekli görülmesi halinde arızalı parçaların değişimi yapılacak. Araç sahiplerinin yetkili servislere başvururken kullanması gereken geri çağırma kodları ise şöyle paylaşıldı:

ID Serisi için: 93MI / 93MU

Cupra Modelleri için: 93S4