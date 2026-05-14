ABD’nin California eyaletine bağlı Agoura Hills kentinde, yaban hayatını koruma ve ekosistem sürekliliğini sağlama amacıyla inşa edilen Wallis Annenberg ekolojik köprüsünde çalışmalar hızla devam ediyor.

US-101 otoyolu üzerinde yükselen dev yapı, insan kaynaklı ulaşım bariyerlerini aşarak Simi Hills ile Santa Monica Mountains bölgeleri arasında yeniden doğal bir bağlantı kurmayı amaçlıyor.

Uzmanlar, köprünün özellikle bölgedeki puma, geyik ve diğer yaban hayvanlarının güvenli geçişine olanak sağlayacağını belirtti. Bu yönüyle proje, yalnızca bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük ekolojik üst geçit projelerinden biri olarak gösterilen köprünün, yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Proje tamamlandığında, yoğun trafikle bölünmüş doğal yaşam alanlarının yeniden bütünleşmesi hedefleniyor.