Dönemsel kampanyalar ve alışveriş festivalleriyle milyonlarca kişi, ünlü markaların ürünlerini daha düşük fiyatlarla satın almak için outlet mağazalarını tercih ediyor.

Fakat sektörde yapılan incelemeler, outlet adı altında satılan ürünlerin önemli bir kısmının aslında hiçbir zaman markaların ana mağazalarında satışa sunulmadığını gözler önüne serdi.

OUTLET ÜRÜNLER İÇİN AYRI BİR ÜRETİM HATTI

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin haberine göre, üretim atölyeleri ve saha araştırmaları, birçok büyük markanın outlet mağazaları için ayrı üretim hatları oluşturduğunu ortaya koydu.

Buna göre markalar, ana koleksiyonlarından bağımsız biçimde daha düşük maliyetli ürünler ürettiriyor.

Outlet için hazırlanan ürünlerde maliyetleri azaltmak adına kumaş kalitesinin düşürüldüğü, pamuk oranının azaltılarak sentetik karışımların artırıldığı belirtiliyor.

Bunun yanında işçilik detaylarında da maliyet kısma yöntemlerine başvurulduğu, dikiş sıklıklarının azaltıldığı ve düğme, fermuar ile astar gibi aksesuarların daha düşük kalitede seçildiği ifade ediliyor. Böylece ortaya, üzerinde ünlü markaların logosu bulunan ancak kullanım ömrü oldukça kısa olan ürünler çıkıyor.

"BU BÜYÜK BİR YALAN"

Sektörün işleyişini anlatan ve uzun yıllardır Merter ile Yenibosna’da ünlü markalara fason üretim yapan bir atölye sahibi, durumu şu sözlerle anlattı:

“Vatandaş outlet mağazasına girip bir tişört aldığında, o tişörtün geçen yaz ana mağazada satılamayıp buraya gönderildiğini sanıyor. Bu çok büyük bir yalan.

Markalar bize sezon başında iki farklı sipariş dosyasıyla gelir. Biri ‘A Plus’ dediğimiz, vitrine çıkacak orijinal koleksiyondur. Diğeri ise doğrudan ‘Outlet’ mağazaları için üretilecek olan seridir. Outlet için verdikleri siparişte bize açıkça ‘Aynı tişört kalıbını ve rengini kullan ama ipliği yüzde 100 pamuk değil, sentetik karışımlı yap, yaka dikişini çift iğne değil tek iğne geç, kumaş gramajını düşür’ derler. Yani o ürün zaten en başından kalitesiz üretilir. Maliyeti 100 lira olan ürünü vitrinde 1000 liraya, maliyeti 40 lira olan outlet ürününü ise güya ‘indirimli’ diyerek 400 liraya satarlar. Tüketici aslında ana mağazadaki ürünü ucuza almaz, zaten 400 liralık kaliteye sahip olan bambaşka bir ürünü almış olur.”

BU NASIL ANLAŞILIR?

Peki, alışverişe çıkan bir tüketici, aldığı ürünün gerçekten eski sezon mu yoksa baştan savma bir ‘outlet üretimi’ mi olduğunu nasıl anlayacak? Uzmanlar şu detaylara dikkat çekiyor:

-Kumaş ve Dikiş Kontrolü: Kumaşı ellediğinizde aşırı ince geliyorsa, ışığa tuttuğunuzda arkasını gösteriyorsa ve dikiş aralıkları çok genişse o ürün muhtemelen outlet için üretilmiştir.

-Ürün Kodlarındaki Gizli Şifreler: Ana mağazada beğendiğiniz ürünün iç etiketindeki kod ile outlet mağazasındakini karşılaştırın. Outlet için özel üretilen ürünlerin etiketlerinde genellikle "OUT", "O", "S" gibi harfler veya ana koleksiyondan farklı basamaklı sayılar yer alır.

-Sadece Outlet'te Bulunan Modeller: Beğendiğiniz ürünü markanın internet sitesinde aratın. Eğer o ürün ana sitede veya geçmiş sezon kataloglarında hiç var olmamışsa, baştan aşağı outlet için üretilmiş demektir.