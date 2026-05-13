ABD Başkanı Donald Trump İran savaşının yıprattığı prestijini onarmak amacıyla çarşamba akşamı Pekin’e ulaşıyor.

İki kere ertelenen görüşmeden önce savaşı bitirmek için elinden geleni yapan Trump; zayıflamış bir ekonomi, artan petrol fiyatları ve çıkmaza giren bir savaşın 29 milyar dolarlık faturasıyla Pekin'e doğru yol aldı.

10 yıl sonra bir ABD başkanının ilk Pekin ziyareti olacak olan bu tarihi görüşmede Trump'ı "yakın dostu" Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zor bir pazarlık bekliyor.

Savaşta istediği başarıyı elde edemeyen Trump ise hem iç siyaseti yatıştıracak hem de Avrupalı müttefiklerine gösterebileceği diplomatik bir zafer arıyor.

ABD ELİ AÇIK GİDİYOR

Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Trump Çin lideri Şi Cinping hakkında samimi beklentileri olduğunu söyledi.

Şi'yi dostu olarak tanımlayan Trump, “Pekin'e vardığımda Şi Cinping’in bana kocaman ve içten bir şekilde sarılacağını tahmin ediyorum” yorumunu yaptı.

Ancak bu iyimser havaya rağmen Trump'ın Ortadoğu’da başlattığı ve bitirmekte zorlandığı çatışmalar iki gün sürecek görüşmelerin üzerine gölge düşürdü.

İran'a askeri ve istihbarat desteği veren Çin, bu desteği azaltabileceğinin ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ı ikna edebileceğinin mesajını verdi.

Ancak bu anlaşmanın karşılığı var. ABD, özellikle Çin'in ele geçirmek istediği Tayvan dahil olmak üzere Asya ülkelerine olan silah satışları Pekin'de masaya yatırılacak.

ÇİN'İN DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK TALEBİ

Çin, yıllarca özerk ada olan Tayvan'ın bağımsızlığını fiilen destekleyen ABD'nin resmen desteğini çekmesini istiyor. ABD ise İran konusunda Çin'in desteğine değer veriyor.

Trump’ın Çin ile silah satışları konusunda müzakere edebileceğine dair sinyaller vermesi Tayvan cephesinde büyük bir tedirginlik yarattı. Japonya ve Güney Kore gibi ABD'nin Asyalı müttefikler de şimdiden rahatsızlıklarını belirtti.

Ancak Trump Şi ile olan kişisel dostluğunun olası bir işgali engelleyeceğini iddia ediyor.

ABD Başkanı “Başkan Şi ile çok iyi bir ilişkim var ve bence her şey yolunda gidecek çünkü o benim böyle bir şeyin yaşanmasını istemediğimi gayet iyi biliyor" dedi.

WASHINGTON'UN UMUTLARI ŞİMDİDEN SARSILDI

Trump uçağına binmeden önce yaptığı açıklamada“İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum çünkü biz bu savaşı barışçıl yollarla veya başka yöntemlerle bir şekilde kazanacağız" dedi.

Ekonomik beklentiler yüksek olsa da Trump İran krizini kendi başına çözebileceğine inanıyor.

Ancak Pekin yönetimi ABD’nin tek taraflı yaptırımlarına sert tepki gösteriyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi İran’ın sivil nükleer enerji geliştirme hakkını savunarak Washington'un umutlarını sarstı.

Şi Cinping ise uluslararası hukukun herkese eşit uygulanması gerektiğini belirterek ABD’ye örtülü bir eleştiride bulundu.

Şi hukukun seçici bir şekilde göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak "dünyanın asla orman kanunlarına geri dönmesine izin verilmemesi gerektiğini" dile getirdi

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ YERLİ YERİNDE

Trump bu önemli ziyarette yalnız olmayacak. Yanında Tesla’nın sahibi Elon Musk ve Apple CEO’su Tim Cook gibi teknoloji dünyasının dev isimlerini de getiriyor.

Bu hamle iki ülke arasındaki stratejik rekabete rağmen ekonomik iş birliğinin hala masada olduğu izlenimini verdi. İş insanlarının iki ülke arasındaki teknoloji ticaretini konuşması bekleniyor.

Gezi sırasında havacılık tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olan 500 adet Boeing 737 Max uçağının Çin'e satışının da resmen duyurulması bekleniyor.

Ayrıca iki liderin karşılıklı ticareti yönetmek için yeni bir ticaret kurulu oluşturulması konusunu da masaya yatıracağı belirtildi.