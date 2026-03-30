Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını sözleşmesi sona erecek olan oyunculara çevirdi. Sarı-Kırmızılıların listesinin ilk sırasında ise sezon sonu Hoffenheim'dan serbest kalacak olan Ozan Kabak yer aldı.

Fotomaç'ın haberine Galatasaray, altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı yeniden renklerine katmaya hazırlanıyor. 7 sene önce 11 milyon euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan 26 yaşındaki milli futbolcu; Schalke, Liverpool ve Norwich'in ardından son olarak Hoffenheim'da oynamıştı.

KONTENJANA DA İLAÇ OLACAK

Yeni sezonda uygulanacak olan 14 yabancı kuralında en az 4 futbolcunun 2004 ya da sonrası doğumlu olması gerekiyor. Şartlar ağırlaştığı için yerli oyuncular yeniden daha kıymetlenmeye başladı. Sarı-Kırmızılılar da takımı çok iyi tanıyan ve giderken kulübe önemli bir bonservis bedeli kazandıran 26 yaşındaki oyuncu ile temaslara başladı. Hoffenheim ile sözleşmesini uzatmayan Ozan'ın Avrupa'dan da çok sayıda talibi bulunurken, 7 yıllık bir ayrılığın ardından yuvaya dönmeye sıcak bakıyor.