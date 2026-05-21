Son dönemde ailesiyle yaşadığı krizlerle sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir “açık mektup” yayımladı. Özellikle ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Deniz’e yönelik ağır sözler kullanan ünlü isim, paylaşımında annesi, babası, eşi ve oğluna dair duygusal ifadeler de kullandı.

ÖZCAN DENİZ İÇİNİ DÖKTÜ

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, doğum gününe denk gelen paylaşımında aile içindeki sorunları tüm açıklığıyla anlattı. Uzun süredir devam eden tapu davaları ve maddi anlaşmazlıklarla gündeme gelen Deniz, bu kez sosyal medya üzerinden adeta içini döktü.

DOĞUM GÜNÜNDE PAYLAŞTI

Özcan Deniz ilk paylaşımında ''Bugün benim doğum günüm. Kutlayan tüm dostlara, sevenlerime sonsuz teşekkürler. Aynı zamanda Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği, Kurtuluş savaşını başlatarak Cumhuriyet'in kuruluşunun en önemli adımlarının atıldığı önemli bir tarih olan 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü.'' ifadelerini kullandı.

''BENİ UÇURUMDAN ALDI''

Paylaşımında ilk olarak oğlu Kuzey’e seslenen Özcan Deniz, oğlunun hayatına kattığı anlamı anlatırken, eşi Samar Dadgar için de “Beni uçurumdan aldı” ifadelerini kullandı:

''''Hayat arkadaşım, sevgilim Samar. Seni 11 yıldır tanıyorum. Gözü doymaz bir kardeşin sebep olduğu, hala bacağımda bıraktığı arızayı iliğime kadar hissettiğim kurşunun beni düşürdüğü hiçlik çukurundaydım ve seni yıllarca fark edemedim. Ama öyle bir zamanda tekrar hayatıma girdin ki uçurumdan aldın beni.'' Canım oğlum Kuzey. Doğduğunda seni kucağıma aldığım günden beri hayatımı, ruh halimi 180 derece dönüştürdün. Seni eve getirdiğimizin 2. günü senin bi fotoğrafını çekmiştim ve hala her daraldığımda o fotoğrafa bakıyorum. Daha 4 günlük olmana rağmen bana 'merak etme ben geldim ve her şey hallolacak' der gibi derin bir bakışla, yanağında belli belirsiz bi gülümsemeyle bakmıştın. O bakış; beni güçlendiren iyileştiren ve yaşadığım her zorluğa anlam katan bir bakıştı ve hala öylesin. Uğruna yapamayacağım hiç bir şey yok. İyi ki varsın Canım oğlum.''







''FARELİ EV FİLMİ ÇEKECEK''

Annesi Kadriye Deniz’in yaşadığı zorluklardan bahseden sanatçı, annesinin hayat hikâyesini “Fareli Ev” adıyla filme çekeceğini duyurdu. Deniz, “Umarım bu film aileme nereden geldiklerini hatırlatır” sözleriyle dikkat çekti.

Açık mektubun en sert bölümü ise ağabeyi Ercan Deniz’e yönelik ifadeler oldu. Özcan Deniz, yıllarca emeğinin sömürüldüğünü öne sürerek ağabeyini ağır sözlerle eleştirdi. Ünlü sanatçı paylaşımında, “40 yıllık alın terimi çaldı” ifadelerini kullandı:

''Bunu fark ettiğin an uzaklaşıp 20 yıl kendi kabuğunda onurunla yaşadın. Ama kardeşim uzun yıllar boyunca bolluk içinde, bile isteye, organize bir kötülükle 40 yılımı çaldı ve hala çalmaya çalışıyor. 'onur' denen şeyden haberi bile yok (haberi var sanıyor). Hem de sende eleştirdiğimiz tarafların milyon misline sahip olarak yaptı. Sen yoksul ve çaresizdin. O ise bolluk içinde keyfekeder yaptı.





''DOYMADI, DURMADI...''

''Kendini, beni, ailemizi, alın terimi iki bacağının arasındakine ve paşa gönlüne kurban etti. Hem de sen benden hiçbir şey almazken, o her şeyimi alarak yaptı. Doymadı, durmadı. Senden sonra onu baba yerine koyduk, bunu tarih yazacak boyutta bir hainlikle taçlandırdı. Onda pişmanlık ya da farkındalık yok ve biliyorum ki hem evladımın hem de eşimin yegane baş düşmanı.''

Kız kardeşi Yurda Deniz’e de tepki gösteren Deniz, aile içinde yaşanan kırgınlıkların yeni olmadığını söyledi. Ünlü isim, “Siz sonradan böyle olmadınız, hep böyleydiniz” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, hayranları tarafından binlerce yorum aldı. Özcan Deniz’in özellikle ailesiyle ilgili sözleri magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.