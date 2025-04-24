İstanbul dün tam bir deprem fırtınası yaşadı. 3.9 büyüklüğündeki ilk deprem, 12.19'da Silivri açıklarında meydana geldi. Bundan yarım saat sonra bu kez 6.2'lik deprem bütün kenti ve çevre illeri şiddetli bir şekilde salladı.

Artçı sarsıntılar ara vermeden devam etti. Gün içinde en büyüğü 5.9 olmak üzere 170'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

Büyük depremle birlikte dışarı çkanlar bir daha evlerine girmeye cesaret edemedi. Bu isimlerden biri de oyuncu-şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar oldu.

Samar Dadgar evlerinin önüne kurdukları çadırın fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.