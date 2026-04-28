CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bugünkü Meclis grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

23 Nisan'da paylaştığı mesajla tartışmaların odağındaki Ayaş Kaymakamı'nı görevden alınmasına değinen CHP lideri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e teşekkür etti.

Özel, "O Ayaş Kaymakamını burada batırıp ezip, sonra dönüp İçişleri Bakanı'na, Ankara Valisi'ne bir sürü şey söyleyebilirdim, şimdi söyleyemem. Çünkü o hadsizliği kaldıran, dünkünü bir kez daha kaldıran Ankara Valisi, Ankara Valisi gibi davranmıştır" diye konuştu.

'DOĞRUYA DOĞRU DİYORUZ'

İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne yönelik eleştiri getirmeyeceğini belirten Özel, “Bu saatten sonra İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’ne söyleyeceğim söz yoktur; görevlerini yapmışlardır, kendilerini kutluyorum. Doğruya doğru diyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşımlara imza atmıştı. Kaymakam önce 23 Nisan törenine belediye basın sorumlusunun alınmadığı iddiası üzerine Arapça ve Türkçe besmeleyle başlayan bir açıklama paylaşmış, sonra da bu paylaşımını silmişti. Ankara Valiliği, aynı gün paylaşımla ilgili inceleme başlattığını duyurmuştu.