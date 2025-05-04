Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde açıklamalarda bulundu.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi iptal edildiğini anımsatan Özgür Özel, "Çarşamba günü saat 20.30'da Ekrem Başkanımızla birlikte Beyazıt'ta olacağız" diyerek miting çağrısında bulundu.

'GÜN CHP'Yİ SİNDİRME GÜNÜ DEĞİLDİR'

Bugün Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası uğradığı saldırıya da değinen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin yaptığı bir saldırı girişimi ile muhatap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassiyetlerini rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, kin, kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün de bırakın bir yumrukla ister kurşunla ister tankla, tüfekle CHP'yi ve Genel Başkanını sindirme günü de değildir. "Dediler ki, "darp raporu almaya gidelim" hastaneye de gitmedik, programımıza devam ettik."

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çarşamba günü akşam saat 20.30'da Ekrem Başkanımız 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla İşletme Fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmadığı birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta olacağız."

21'E ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Parti teşkilatı da Genel Başkan Özgür Özel için Ankara'daki Genel Merkez'de saat 21.00'de yapılacak karşılama için tüm partililere çağrı yaptı.