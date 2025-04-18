CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, “Darbeyi ‘otokrasiye karşı demokrasi’ diyen herkes birlikte püskürttü” ifadelerini kullandı.

Özel, darbecilerin niyetinin değişmediğini ve fırsat bulmaları halinde yeniden harekete geçeceklerini belirtti. Bu sürecin ancak sandıkla bastırılabileceğini vurgulayarak, “Bastırılması demokratik bir sandığın önümüze geldiği gün mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

SANDIK ÇAĞRISI

CHP lideri, iktidarın seçimi anlamsızlaştırma çabasında olduğunu savunarak, “Sandığı, seçimi anlamsız kılmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir yıl önceki sandığı ortadan kaldırmaya çalışan zihniyet, gelecekte kazanamayacağını düşündüğü sandığı da ortadan kaldırmayı göze alır” dedi.

Özgür Özel, “Birinci hedef sandığı bu gözü dönmüşlüğün elinden kurtarmak ve bir seçim yapabilmek. Tekrar etmek gerekirse, ‘otokrasi mi demokrasi mi’ kararını vermek” diye konuştu.

"ZAFER PARTİSİ VE DEM PARTİ'NİN AYNI ZEMİNDE BULUŞMASININ İMKANI DEMOKEASİYİ KORUMAK OLABİLİR"

BirGün'den Semra Kardeşoğlu'na konuşan Özel, yeni dönemde geniş bir ittifak kurulması gerektiğini belirterek, “Hiç kuşkusuz vaadimiz güçlü bir parlamento ve demokrasi. Bu ittifakın içinde muhalefetteki demokrasi isteyen bütün kesimler olmalı. Çünkü Zafer Partisi ile DEM Parti'nin aynı zeminde buluşmasının imkanı demokrasiyi korumak olabilir” dedi.

Özel, Erdoğan’ın hedefine ulaşması halinde hiçbir muhalefet partisinin ve hatta AKP ile MHP içindeki siyasetçilerin bile öneminin kalmayacağını söyledi: “Çünkü demokratik siyaset ortadan kalkınca hiçbir şey kalmayacak.”

BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

CHP lideri, 31 Mart seçimlerinde hedeflerinin partiyi büyütmek değil, demokratların birlikteliğini sağlamak olduğunu belirterek, “Karşı karşıya olduğumuz şey organize kötülük ve gözü dönmüş kötülüğe karşı demokratların birlikteliğini sağlayabilmek” dedi.

“Yarışı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” diyen Özel, AKP ve MHP içindeki sağduyulu isimlere seslenerek, “Erdoğan’ın ve bu kötülüğün arkasında durmayın. Gelin demokrasinin arkasında durun. Sonra hep birlikte yarışırız” ifadelerini kullandı.

“Bizi şeytanlaştırdığı, terörle bitiştirdiği yerden sonra gelin buradan yürüyün, vallahi ben oradan yürüme niyetinde değilim”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili yargı sürecine dair sözlerini değerlendiren Özgür Özel, “Biz Bahçeli’yi demokratik zemine davet ediyoruz. Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz. Bahçeli tutulan bu ışığa katkı sağlayacaksa buyursun gelsin” dedi.

Ancak Bahçeli’nin tuttuğu yoldan yürümeyeceklerini vurgulayan Özel, “Bu kadar kötülük yapmış birisi ‘Gelin buradan yürüyün’ dese inanmam mümkün olmaz. Bizi şeytanlaştırdığı, terörle bitiştirdiği yerden sonra gelin buradan yürüyün, vallahi ben oradan yürüme niyetinde değilim” diye konuştu.

Bahçeli’ye “3T” formülü öneren Özel, “Terörsüz Türkiye, Tutuksuz yargılama, TRT’den yayınlama olsun. Ben terörsüz Türkiye’ye Meclis’te demokratik destek vereceğim. O da tutuksuz yargılama ve TRT’den yayınlamaya destek versin” dedi.

“BU KİTAP İYİ GİDİYOR"

Özgür Özel, Türkiye’de otoriter rejimlerin nasıl devrileceğine dair “bir kitap yazılıyor” sözünü hatırlatarak, “Bu kitap iyi gidiyor. Çünkü demokratik, güçlü birleşmiş bir muhalefet var. Ortak katların en küçüğü şu anda adalet talebi” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin meydanlarda barışçıl, kalabalık ve sürekli bir şekilde bulunması gerektiğini söyleyen Özel, iktidarın muhalefeti parçalamaya çalıştığını, buna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

"CHP OLARAK TAAHHÜT EDERİZ"

CHP lideri, farklı siyasi partilerin bir araya geldiği mitinglerin önemine değinerek, “Farklı renklerin yan yana durması aynı yerde ve birbirinin içine, işine karışmadan o güzelliği ortaya çıkarabilmeleri, Türkiye’de muhalefetin bunu başarması lazım” dedi.

Seçimlerden sonra parlamenter sisteme geçişi mümkün kılacak ortak bir deklarasyonun hazırlanabileceğini belirten Özel, “CHP olarak bunu taahhüt ederiz” diyerek, Cumhurbaşkanı adaylarının da bu yetkileri kullanmayacaklarını kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

“Asgari müşterek dediğimiz yere dair bir deklarasyon, ki İYİ Parti de Sol Parti de Zafer Partisi de buraya kadar beraber yürüyeceğimizi çok net görebilsin.”