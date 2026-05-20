CHP lideri Özgür Özel, İngiltere merkezli The Economist için kaleme aldığı yazıda, Macaristan’daki 16 yıllık Orban iktidarının devrilmesi ile Türkiye’nin mevcut siyasi dönemini kıyasladı:

“Macaristan’da seçmenlerin Viktor Orbán’ı devirmesi Türkiye dahil Avrupa genelindeki demokratlar için moral kaynağı oldu. Hem Türkiye’de hem de Macaristan’da 2010’ların sonlarına doğru siyaset, açık çekişmeden yönetilen rekabete kaydı; bu rekabette seçim sonuçları önceden belirlenmiyor, ancak giderek iktidar partisi tarafından yönlendiriliyor.

ADAYIMIZ İÇERİDE

2024’teki yerel seçimlerden bu yana bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz. İmamoğlu’nun seçim başarısının ardından İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Erdoğan CHP’yi “felç etmek” ve kontrol edilebilir bir muhalefet yaratmak amacıyla belediye başkanlarını yargı süreçleriyle hedef aldı.

AKP’nin hedefi muhalefeti tamamen ortadan kaldırmak değil, onu yönetilebilir ve kontrol edilebilir bir alana hapsetmek. İktidar, muhalefetin seçimlere katılması ve büyükşehirleri yönetmesini yasal olarak engellemiyor ancak giderek daralan sınırlar içinde hareket etmeye zorluyor. Türkiye’de demokrasi mücadelesi artık sadece parlamentoyla veya sandıkla sınırlı değil. Bu mücadelede çok sayıda cephede varız ve olacağız.”

Ankara’da CHP’nin 19 Mayıs yürüyüşü

"Atatürk Cumhuriyeti bakanlara değil gençlerimize emanet etti"

CHP lideri Özgür Özel, partisi tarafından Güvenpark’tan Anıtkabir’e düzenlenen “19 Mayıs Gençlik Korteji” yürüyüşüne katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri, siyasi ve liderlik vasıflarına dikkati çeken Özel, “Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. O, Cumhuriyeti sadece gençlere emanet etti. O yüzden bugün gençler, onlara bugünleri armağan eden Atatürk’e vefalarını gösteriyorlar. Görüyoruz ki gençler Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı” diye konuştu.

Özel, “Atatürk’ün dediği gibi, Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız. Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz” dedi.