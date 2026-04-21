Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından yaptığı basın açıklamasında ara seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi parti turunu tamamladı.

Özel bu kapsamda yarın saat 13.30 için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelecek.

Görüşmede Özel’in Anayasa’nın 78’inci maddesine göre vefat, bakanlık ve belediye başkanlığı dolayısıyla boş olan 8 koltuk için ara seçimin bir zorunluluk olduğu vurgusunu yapacağı, bunun yanında tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu gündeme getireceği öğrenildi.

ÖZEL'İN ÇAĞRISI VE PARTİ TURLARI

Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından ara seçim yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bu gündemle 12 siyasi partiyi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğini belirten Özel, geçtiğimiz hafta boyunca DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüşmüştü.