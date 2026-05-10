Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaleti, güvenlik güçlerini hedef alan kanlı bir terör eylemiyle sarsıldı. Bölgedeki polis kontrol noktasına gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucunda 12 emniyet mensubunun şehit olduğu açıklandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre olay, Bannu bölgesindeki Fateh Khel polis noktasında meydana geldi. Saldırganların, infilak edici maddelerle donatılmış bir aracı kontrol noktasında patlatması sonucu ilk aşamada 12 polis yaşamını yitirirken, 3 polisin de yaralandığı kaydedildi. Yetkililer, şiddetli patlamanın ardından teröristlerin stratejik noktalardan ağır silahlarla bölgeyi yaylım ateşine tuttuğunu bildirdi.

Yapılan resmi açıklamada, infilakın etkisiyle polis merkezinin tamamen yerle bir olduğu ve noktada görev yapan bir zırhlı aracın enkaza dönüştüğü ifade edildi. Teyakkuza geçen güvenlik birimleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.