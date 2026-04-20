A gelen haberlere İran'dan anında yalanlama geldi. Pakistan'ın İran heyetinin görüşmelere katılacağını haberine karşı İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Bekayi "görüşmelere katılacakları yönünde bir karar alınmadığını" belirtti.

Bekayi, "ikinci bir görüşme yönünde bir karar yok" açıklamasını yaptı. Açıklamasının devamında Bekayi ABD'ye meydan okuyarak "geçmiş hatalarından ders çıkarmadılar, sonu iyi olmayacak" dedi.

Bekayi, ABD'nin her fırsatta ateşkesi ihlal ettiğini ve ateşkesin "başarısız bir şekilde başladığını" ifade etti. Bekayi "eğer ABD saldırılara yeniden başlarsa, ordumuz karşılık verecek" dedi.

İRAN'IN TALEPLERİ DEĞİŞMEDİ

İran Ulusal Meclisi, ABD'den olumlu sinyaller gelmesi durumunda heyet göndereceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı ise "Tahran'ın şu an için ABD ile yeni bir müzakere turu yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, 'İran'ın nükleer ve balistik füze programlarının müzakereye açık olmadığını' yineledi.

Son yayınlanan anlaşma taslağına göre İran, nükleer programını 15 yıl askıya alacak, ülkesindeki yüzde 60 zenginleştirimiş uranyumu seyreltecek.

Karşılığında 20 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı serbest bırakılacak ve kademeli bir şekilde yaptırımlar kaldırılacak.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bekayi, "ABD'nin yaklaşımı ciddiyetsiz ve anlamsız. Tahran taleplerini bildirdi ve bunları değiştirmeyecek" dedi.

İran, ABD ablukasına karşı Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından görüşmelere katılıp katılmama konusunda net bir açıklama yapmamıştı.

GERGİN GÖRÜŞMELER

İran tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hürmüz'ün kapatılması ve dün akşam ABD'nin bir İran gemisini vurduktan sonra ele geçirmesi diplomatik çabaları tehlikeye atmıştı.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı J.D. Vance liderlik edecek, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da Vance'a eşlik edecek.

İran heyetine ise Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Yardımcısı İsmail Bekayi'nin de görüşmelere katılacağı tahmin ediliyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da barış yanlısı açıklamalar yaparak gerginliği düşürdü. Pezeşkiyan, 'savaş kimsenin işine yaramayacak. Aklı başında olan tüm taraflar gerilimi düşürmek için çalışmalıdır' paylaşımını yaptı.