Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve kara para soruşturmasında, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı (ROK) ile birlikte 135 kişi tutuklandı.

Halk TV’den Bahadır Özgür’ün edindiği bilgilere göre, yüzlerce bahis sitesinin yanı sıra kimlik hırsızlığıyla ele geçirilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca lira; paravan şirketler, sanal POS’lar, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları üzerinden aklanmış.

ŞÜPHELİ TRANSFERLER

Polis ifadesinde suçlamaları reddeden ROK, kredi kartı borçlarını çevirmek için PERPA’da tanıştığı kişilere komisyon karşılığı POS cihazından para çektirdiğini savundu. Ancak MASAK analizi, ROK’un hesaplarına 6 farklı ödeme kuruluşundan transfer tespit etti.

İstanbul Maltepe’de 4, Şişli’de 3 paravan şirketin aynı adresleri paylaştığı belirlendi. Bu 7 yazılım/bilişim şirketi milyonlarca liralık şüpheli transferi yönetmiş.

2 MİLYAR DOLAR PARA

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Kütahyalı’nın emniyetteki sorgusunda, “Hamile eşim ve 12 yaşındaki ikiz kızlarım süreç nedeniyle büyük psikolojik yıkım yaşıyor. Eşim her gün ağlıyor. Düşük yapmasından korkuyorum” dediği belirtildi.

Mal varlığı ortaya çıktı

Soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edilen mal varlığı bilgileri gündem oldu. Arabaların dikkat çektiği mal varlığında şu kalemler yer aldı:

- 2009 model Jaguar marka araç

- 1981 model klasik otomobil

- 2013 model Volkswagen

- 2023 model Chery

- 1998 model Range Rover

- 2003 model Range Rover

- Sarıyer’de bir apartman dairesi

- İzmir Göztepe’de bir apartman dairesi

- Üsküdar Çengelköy’de bulunan Sultan Makamı Konutları’nda 900 metrekare 9+1 yüzde 50 hisseli bahçe dubleks.

Örgüt elebaşısı Selahattin Akın Uzun

ROK’un avukatı: Farklı finansal zekaya sahip

Kütahyalı’nın avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin 300 milyon TL civarında mal varlığı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Müvekkil, 2017-2020 aralığında işsiz bir dönem geçirmiştir. Söz konusu tarihe kadar müvekkilin zaten mal varlığı fazladır. O günün şartlarında 300 milyon TL şeklinde bir mal varlığına sahiptir. Müvekkilin farklı bir finansal zekâsı var. Hesabındaki parayla oynamayı seviyor.”

4 paravan şirket aynı adreste

İstanbul’da Maxsimum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, İmzasoft Bilgi ve Yazılım’ın adresleri aynı. İstanbul Maltepe’de, Yalı Mahallesi Tuna Sokak’taki bir binanın aynı katında yer alıyor.