Olay, öğle saatlerinde Meram ilçesindeki bir parkta yaşandı. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, ellerindeki kan nedeniyle dikkat çeken Cihan Dinçer’den şüphelendi. Ekiplerin soruları üzerine Dinçer, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis, şüphelinin tarif ettiği Benekli Sokak’taki 2 katlı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İçeri giren ekipler, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde veteriner olarak görev yapan Nazife ve Gökhan Dinçer çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Cihan Dinçer’in emniyetteki işlemleri sürerken, çiftin cenazeleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

