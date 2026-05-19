Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Ersin Beyaz hakkında aldığı kulis bilgilerini tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık'ta aktardı.

"ERSİN BEYAZ AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Sinan Burhan, "Ersin Beyaz yanında 2 milletvekili ile beraber AK Parti’ye geçecek. Bu milletvekilleri İYİ Parti ve CHP’den. Ersin Beyaz’ın İYİ Parti’den AK Parti’ye geçeceğini söyleyebilirim. Almış olduğum kulis bilgileri bu yönde" ifadelerini kullandı.

BEYAZ’DAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Burhan, dikkat çeken iddiayı canlı yayında paylaşmadan önce Ersin Beyaz ile görüştüğünü açıkladı.

Burhan, AKP’ye geçiş iddialarını sorduğu Beyaz’ın net bir yalanlama yapmadığını söyledi.

Bağımsız milletvekili olarak yoluna devam eden Beyaz’ın, “Bu konuyla ilgili şu an yorum yapmak istemiyorum, sadece dinleniyorum” yanıtını verdiği aktarıldı.

Siyaset kulislerini hareketlendiren transfer iddialarının ardından gözler Ankara’da yaşanacak yeni gelişmelere çevrildi.