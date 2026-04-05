Afrika’nın Kongo bölgesine özgü "kabuklu kulaklı balık" (Parakneria thysi), şelalelerin dikey duvarlarına tırmanma yeteneğiyle bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yerel halkın "yapışan" anlamına gelen "Kalumba" adını verdiği bu minik canlı, yüzgeçlerindeki özel kanca benzeri yapılar sayesinde 15 metrelik şelaleyi aşabiliyor. Scientific Reports dergisinde yayımlanan güncel bir çalışma, efsanelere konu olan bu tırmanışçı balığı ilk kez bilimsel olarak kayıt altına aldı.

10 SAATTE TIRMANIYORLAR

Patates kızartması büyüklüğündeki bu olağanüstü canlı, dikey tırmanışını göğüs ve karın yüzgeçlerindeki "unculi" adı verilen mikroskobik çıkıntılar sayesinde gerçekleştiriyor. Ancak bu tırmanış bir hız gösterisinden ziyade dayanıklılık ve stratejiye dayanıyor.

Şelalenin tepesine ulaşması yaklaşık 10 saat süren balık, bu sürenin sadece 15 dakikasını hareket ederek geçiriyor. Uzun mesafeleri kısa süreli hamleler ve birer saatlik uzun dinlenme molalarıyla kateden tür, bu özelliğiyle Afrika kıtasında belgelenen ilk tırmanıcı balık soyu olarak tarihe geçti.