Ege Bölgesi’nde kurulan bir semt pazarında kaydedilen görüntüler, yöresel ot fiyatlarındaki dikkat çekici artışı gözler önüne serdi. Bir dönem dar gelirli vatandaşın mutfağında önemli yer tutan Ege otları, bugün geldiği noktada yüksek fiyatlarıyla şaşkınlık yaratıyor.

ŞEVKETİ BOSTAN 400, ACI OT 200 LİRA

Pazarı gezen bir vatandaşın çektiği videoda, tezgâhlardaki fiyat etiketleri karşısında yaşanan hayret açıkça görülüyor. Özellikle Ege mutfağının simgelerinden biri olan şevketi bostanın kilosunun 400 liraya kadar yükselmesi dikkat çekerken, acı otun ise 200 liradan satıldığı ifade ediliyor. Bu fiyatlar, söz konusu ürünlerin artık birçok kişi için kolay ulaşılabilir olmaktan çıktığını ortaya koyuyor.

Sağlıklı beslenmek ve daha ekonomik alternatifler bulmak amacıyla pazara gelen vatandaş, gördüğü rakamlar karşısında tepki gösterirken, satıcılar ise fiyat artışını ürünlerin toplanma sürecine bağlıyor. Doğadan toplanan bu otların zahmetli bir emeğin ürünü olduğunu belirten esnaf, maliyetlerin bu nedenle yükseldiğini dile getiriyor.

Ortaya çıkan tablo, hem doğal ürünlere olan talebin hem de üretim ve tedarik süreçlerindeki zorlukların fiyatlara doğrudan yansıdığını bir kez daha gündeme taşıyor.