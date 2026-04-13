Pazar ve market alışverişlerinde tüketicilerin en çok yanıldığı konulardan biri olan "kaliteli limon seçimi", belirli fiziksel kriterlere dikkat edildiğinde pratik bir bilgiye dönüşüyor. Dış görünüşü yanıltıcı olabilen bu meyvede, en sulu ve taze olanı bulmak için sadece rengine bakmak yeterli olmuyor.

AĞIRLIK VE ESNEKLİĞİNE DİKKAT EDİN

Limon seçiminde ilk kural, meyveyi eline alarak yapılan ağırlık testidir. Boyutuna göre beklenmedik bir ağırlığa sahip olan limonlar, içindeki su oranının yüksek olduğunu kanıtlar. Dışarıdan büyük ve heybetli görünen ancak tüy kadar hafif hissettiren meyveler genellikle süngerleşmiş ve suyu çekilmiş çıkar.

Bir diğer önemli kıstas ise dokunma testi. Kaliteli bir limona hafifçe bastırıldığında esnemesi beklenir. Taş gibi sert olan limonlar henüz olgunlaşmadığını, aşırı yumuşak veya bastırınca çökenler ise bayatlamaya başladığını gösterir.

İNCE KABUKLU OLANLAR DAHA SULUDUR

İnce ve pürüzsüz kabuklu limonlar, genellikle kalın kabuklulara oranla çok daha fazla su barındırır. Kabuk üzerindeki gözeneklerin derin olmaması, meyvenin tazeliğinin ve kalitesinin bir işaretidir. Ayrıca, limonun renginin homojen bir sarılıkta olması gerekir; üzerinde yeşil bölgeler barındıran meyveler yüksek asiditeye sahip olup yeterli şeker oranına ulaşmamıştır.

TAZE LİMON DOĞAL OLARAK PARLAKTIR

Taze bir limon doğal bir parlaklığa sahip. Ancak uzmanlar, aşırı yapay parlaklığa sahip olan "mumlanmış" ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Kabuk üzerinde görülen kahverengi veya koyu renkli lekeler ise meyvenin içten bozulmaya başladığının en somut kanıtı olarak kabul ediliyor.