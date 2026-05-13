Çin lideri Şi Cinping, Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nun kırmızı halıyla kaplı 39 basamağından her zamanki kararlı adımlarıyla inecek.

Daha sonra da mükemmel bir şekilde dizilmiş askerlerin eşliğinde, ABD Başkanı Trump'ın elini sıkacak. İki lider büyük bir uyumla görüşme salonuna yürüyecek.

Bu esnada şehirde Çin hükümetinin haberi bir olmadan bir kuş bile uçmayacak, bir korna bile çalmayacak. Zira Çin hükümeti tüm olasılıklara karşı hazırlık yaptı.

Her adım, konuğu Donald Trump ile tam vaktinde buluşacak şekilde saniye saniye hesaplanmış durumda.

Çin tarafı için bu ziyaret sadece diplomatik bir buluşma değil, aynı zamanda kusursuz bir organizasyon gücünün göstergesi oldu. Pekin, ABD Başkanı için tüm hazırlıkları yaptı.

2017’deki ilk ziyarette sergilenen bu milimetrik planlama, bu hafta Tapınak ve Komünist Parti genel merkezi gibi stratejik duraklarda yeniden sahnelenecek.

TRUMP'IN KALACAĞI MAHALLEYİ KAPATTILAR

Trump, görüşmeden önce Çarşamba gecesi 5 yıldızlı Four Seasons otelinde kalacak.

Her iki ülke de heyetin konaklama yerlerini resmi olarak açıklamamış olsa da, bu iki oteldeki odalar Salı gününden Perşembe gününe kadar rezervasyona kapatıldı.

ABD heyeti ise Kempinski Oteli'nde konaklayacak. Kaynaklar, hazırlıkları yapmak üzere Pazartesi günü Four Seasons'a geldi.

Birçok otel çalışanına ise üç günlük izin verildi. Ana giriş kısmına yüksek güvenlikli paravanlar ve ek tarama cihazları kuruldu.

2012 yılında açılan Four Seasons Pekin Oteli, ABD Büyükelçiliği'ne sadece 700 metre uzaklıkta. Bu esnada otele giden mahalledeki tüm dükkanlar baştan aşağı kapatıldı. Öğle vaktine gelindiğinde bölgedeki araç ve yaya trafiği kısıtlandı.

Metro istasyonları ise elinde uzun namlulu silahlar bulunduran askerler ve arama köpekleriyle donatıldı.

Yol boyunca polis araçları ve ABD heyetine ait olduğu düşünülen kamyonlar dizildi. Eğitimli köpekler eşliğinde tüm araçlarda detaylı güvenlik aramaları yapıldı.

TÜM PROGRAM NAKIŞ GİBİ İŞLENDİ

Beyaz Saray tarafından paylaşılan resmi programa göre Trump ile Şi Perşembe günü Cennet Tapınağı'nı ziyaret edecek.

Ming ve Qing hanedanlıklarına ev sahipliği yapan bu tarihi mekan Salı gününden itibaren halka kapatıldı.

Ay başından bu yana çok sayıda C-17 tipi askeri nakliye uçağı Pekin Havalimanı'na iniş yaptı.

Trump'ın tüm hareketleri ise önceden planlandı. Nereye gideceği, nasıl yürüyeceği, hatta neler konuşacağı bile tahmin ediliyor.

Yine de Trump'ın 2017 yılındaki o görkemli karşılamadan bu yana küresel güç tablosu büyük ölçüde değişti.

O dönemde Şi, Trump’a Yasak Şehir’de özel bir tur yaptırmış ve Başkan'ı modern Çin tarihinde burada yemek yiyen ilk yabancı lider olarak ağırlamıştı.

Bu kez Pekin, diplomatik havayı yumuşatmak için farklı yöntemlere başvuruyor.

Nisan ayı sonunda Atlanta Hayvanat Bahçesi’ne “Barış” ve “Çifte Şans” anlamına gelen iki dev panda gönderileceği duyuruldu.

Ayrıca normalde sadece yerli yapımlara ayrılan tatil döneminde iki büyük Hollywood filminin gösterimine izin verilmesi, hükümetler arası ilişkilerin ötesinde bir dostluk köprüsü kurma çabası oldu.

ÇİN'İN TRUMP'LA İMTİHANI

Çinli yetkililerin en sevmediği şey, sürpriz gelişmeler. Bu sebeple ABD başkanlarının ziyaretleri, her hareketin önceden tasarlandığı bir koreografinin parçası oldu.

Trump gibi öngörülemez bir liderin ziyareti, hassasiyet takıntısı olan Pekin için devasa bir lojistik sınava dönüştü.

Eski bir diplomat olan William Klein, Çinlilerin her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlama arzusunu “Çinliler çok ama çok titiz davranıyor. Her şeyi tam olarak önceden belirlemek istiyorlar" sözleriyle açıkladı.

Bu titizlik, Trump’ın toplantılar sırasındaki ani çıkışlarını dizginleme çabasını da içeriyor.

EN BÜYÜK SÜRPRİZ, BAŞKAN'IN KENDİSİ

Eski diplomat Sarah Beran, görüşmelerin en riskli kısmının Trump’ın kontrol edilemeyen doğaçlama konuşmaları olacağını söyledi.

Beran“Bence kendiliğinden gelişecek tek şey başkanın toplantılar sırasında söyleyecekleri olacak ve bunu kontrol etmenin hiçbir yolu yok” dedi.

Çinli diplomatlar, Trump’ın geçmişte muhataplarıyla yaşadığı diyaloglardan ve protokol dışı hareketlerinden ciddi dersler çıkardı.

Beran, Çin’in bu durumu yönetmek için önlemler aldığını da söyledi. Çin yönetimi, senaryo dışı açıklamaların yayılmasını engellemek için medya erişimini kısıtlamayı planlıyor.

Beran, Çin’in ev sahipliği konusunda rakipsiz olduğunu belirtti. Uzman, “Resmi ziyaretler söz konusu olduğunda Çin hükümeti gördüğüm diğer tüm yerlerden daha iyi planlama yapıyor. Her zaman muazzam yemekler ve eğlenceler sunuyorlar; Çin bu tür ziyaretlerde gerçekten harika bir şov sergiliyor” dedi.

MÜZAKERELER, ŞANI GÖLGEDE BIRAKTI

Ticaret ve İran savaşı gibi ağır gündem maddeleri nedeniyle bu ziyaretin 2017’deki ihtişamı gölgede bırakması beklenmiyor.

Uzman Shi Yinhong, Pekin’in görkemli şovların her zaman daha iyi ilişkiler getirmediğini zor yoldan öğrendiğini savunuyor.

Benzer şekilde Wang Huiyao, yoğun müzakere takviminin şaşaalı törenlere pek yer bırakmayacağını belirrti.

Huiyao, "Törenin veya ihtişamın 2017 ziyaretini aşacağından şüpheliyim. Bu sefer asıl mesele iş konuşmak ve ortada devam eden bir savaş var" yorumun yaptı.

Çin için bu zirve artık sadece bir gösteri değil, Trump sonrası döneme de hazırlık niteliği taşıyan stratejik bir hamle olarak görülüyor.