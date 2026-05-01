Mutfakta farkında olmadan bereketi kaçırıyor olabilirsiniz! Eski inanışlara göre ekmeği asla çöpe atmamalı, kurusa bile hayvanlarla paylaşmalısınız. En önemlisi: Ekmeğin içine saplanmış bıçak bırakmayın! Bu hareketin yoksulluğu ve kıtlığı tetiklediği söyleniyor.

Cüzdanınızda asla yapmamanız gereken 3 şey

Cüzdanınız sadece bir aksesuar değil, bolluğun merkezidir. Şansınızı artırmak için şunlara dikkat edin:

Birine cüzdan alırken içine mutlaka sembolik de olsa bir bozuk para koyun.

Yeni bir cüzdan aldığınızda, içine bir süre altın bir takı koyarak "zenginliği davet edin".

Cüzdanınızdaki son banknotu asla başkasına bağışlamayın, bereketin kökünü evde tutun.

Negatif enerjiye "tuzlu" çözüm

Eğer son günlerde işleriniz ters gidiyorsa, evin tüm pencere pervazlarına bir miktar tuz serpin. Enerji düzelene kadar bekletin ve temizlerken sakın çıplak elle dokunmayın! Bir torbaya süpürüp evden uzak bir yere bırakmak, tüm aksilikleri uzaklaştıracaktır.

Para trafiği için "güneş" kuralı

Eskiler der ki; paranın da bir saati vardır. Öğlene kadar: Para sayma, borç alma veya verme işlemlerini öğleden önce tamamlayın.

Güneş battıktan sonra elden ele para vermeyin. Vermeniz gerekiyorsa parayı masaya bırakın, karşıdaki oradan alsın.

Maddi durumunuzu iyileştirmek için ilginç bir yöntem: Halının altına yerleştirilecek bir parça yosun. Bu küçük doğa parçasının eve para mıknatısı gibi davrandığına inanılıyor