Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Dün uluslararası piyasalarda 113 dolara kadar yükselen Brent petrol, motorine zam olarak yansırken bugün ise fiyatların geri çekilmesiyle indirim gündeme geldi.

Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 74 kuruş zam uygulanırken Brent petrolde görülen yaklaşık yüzde 5’lik düşüş sonrası yeni fiyat düzenlemesi bekleniyor.

MOTORİNE 2 LİRA 35 KURUŞLUK İNDİRİM

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 35 kuruş indirim yapılması öngörülüyor.

Brent petrolün yeniden 107 dolar seviyelerine gerilemesiyle birlikte pompaya yansıyacak indirimin özellikle büyükşehirlerde fiyatları yeniden 70 liranın altına çekmesi bekleniyor.

TABELA YENİDEN DEĞİŞECEK

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde büyük şehirlerde güncel motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

21 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları (İndirim sonrası tahmini)

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 65.03 66.95 33.89 İstanbul Anadolu 64.88 66.80 33.29 Ankara 66.00 68.06 33.87 İzmir 66.28 68.33 33.69

MOTORİN YENİDEN 70 LİRANIN ALTINDA İNECEK

İndirimin ardından motorin fiyatlarının batı illerinde 67-68 lira bandına, doğu illerinde ise 69-70 lira aralığına gerilemesi bekleniyor. Böylece son zamların ardından yükselen fiyatlar kısmen geri çekilmiş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Ardından KDV’nin dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı oluşuyor.

Rafineri fiyatlarının hesaplanmasında ise Akdeniz piyasasında açıklanan CIF ürün fiyatları ile döviz kuru baz alınıyor. Uluslararası petrol fiyatları ve kurdaki değişim, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine neden oluyor.