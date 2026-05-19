Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. (PNSUT), son günlerde gündeme gelen satın alma iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Şirket, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan “satış” yönündeki haber ve söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şirketimizin, mevcut aşamada stratejik ortaklık, hisse devri veya benzeri bir işlem kapsamında herhangi bir kurum ya da kuruluş ile sürdürdüğü bir görüşme olmadığı gibi, bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır."