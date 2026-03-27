Yunanistan’ın Trikala şehri yakınlarındaki Ropoto köyünde bulunan Panagia Theotokos Kilisesi, 17 derecelik eğimiyle dünyanın en eğik yapıları arasında yer alıyor.

PİSA KULESİ'Nİ GERİDE BIRAKTI

16. yüzyılda inşa edilen tarihi kilise, 2012 yılında bölgede meydana gelen şiddetli bir heyelan sonucunda zarar görmeden tepeden aşağıya doğru yaklaşık 200 metre sürüklendi. Bu doğa olayı neticesinde yapı, İtalya’daki ünlü Pisa Kulesi’nin 3,9 derecelik eğimini geride bırakarak 17 derecelik bir açıyla yan yattı.

KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Heyelan, yalnızca kiliseyi değil, köydeki pek çok evi ve altyapıyı da etkiledi. Güvenlik gerekçesiyle yerleşime kapatılan Ropoto köyü, sakinlerinin bölgeyi terk etmesiyle "hayalet köy" statüsüne geçti.

YÜRÜYENLERİN YER ÇEKİM ALGISI BOZULUYOR

Yapının dışarıdan bakıldığında sağlam görünmesine rağmen aşırı eğimli olması, içeri giren ziyaretçilerde fiziksel illüzyonlara neden oluyor. Kilise içerisinde yürümeye çalışan bireylerin yer çekimi algısının bozulduğu, buna bağlı olarak denge kaybı ve baş dönmesi gibi semptomlar yaşadıkları kaydediliyor. Yapı, son yıllarda bölgeye gelen turistlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktalarından biri haline geldi.