Küresel piyasalar, jeopolitik gelişmeler ve savaşın etkisiyle büyük dalgalanmalar görülen ilk çeyreği geride bırakıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a Hürmüz Boğazı'nı tekrar açması için nisan ayına kadar süre tanıması ve aksi halde enerji altyapısının hedef alınacağı uyarısında bulunması, yatırımcıları önümüzdeki 10 gün boyunca sürecek tedirgin bir bekleyişe sürükledi.

Gelecek hafta piyasalarda ana gündem, yüksek jeopolitik tansiyon olacak. Açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve şirketlerin ilk çeyrek bilançoları piyasalarda sert hareketlenmeleri gündeme getirebilir.

Bu dalgalanmalar, altın, gümüş ve dolar tarafında sert hareketlenmelere neden olabilir.

GÖZLER ABD'DE

Yatırımcılar enerji fiyatlarındaki artışın etkilerini değerlendirirken, ABD'nin mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri ekonominin gidişatı hakkında önemli sinyaller verecek.

Şubatta tarım dışı istihdam 92 bin azalarak beklentilerin altında kalmış, işsizlik oranı ise yüzde 4,4'e yükselmişti.

Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki artışın tüketici harcamaları ve genel ekonomi üzerinde baskı yaratmaya başlayıp başlamayacağını takip edecek.

İran savaşının nasıl sonuçlanacağı konusundaki belirsizlik de ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin ekonomik tahminleri de gölgeliyor.

Piyasalar, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonun yükseleceği endişelerini körüklemesiyle, artık Fed'den bu yıl için faiz indirimi beklemiyor.

EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON VERİSİ İZLENECEK

Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nin öncü tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri yakından izlenecek.

Euro Bölgesi'nde uzun süredir yaklaşık yüzde 2 seviyesinde seyreden enflasyonun, tıpkı 2022'de olduğu gibi, artan enerji fiyatları karşısında yükselmesi bekleniyor.

Mart ayına ilişkin ekonomik veriler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) için gelecek ay faizleri artırmaya yöelik baskıyı artırabilir.

TÜRKİYE'DE GÖZLER CUMAYA ÇEVRİLDİ

İran Savaşı'nın enerji maliyetlerini artırması sonrasında ülkelerde enflasyon korkusu geri döndü. Birçok ülke etkileri sınırlamak için önlemler aldı. Türkiye de eşel mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarındaki enflasyon etkisini azaltmak için adım attı. Yurt içinde gözler cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verisinde olacak.

ALTIN, GÜMÜŞ VE DOLARDA HAREKETLİ HAFTA

Mart ayı enflasyon ve istihdam verileri, yatırımcıların altın, gümüş ve dolar pozisyonlarını şekillendirecek. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesi, dolar üzerinde baskı oluşturabilirken, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükseltebileceği endişesi güvenli liman altın ve gümüşe talebi artırabilir.

Euro Bölgesi’nde yükselen enflasyon, ECB’nin olası faiz adımlarını gündeme taşıyacak ve euro-dolar paritesinde dalgalanmalara yol açabilir. Türkiye’de ise mart ayı enflasyonu, eşel mobil sistemiyle sınırlı tutulsa da, piyasalarda dolar ve altın fiyatlarının yönünü belirleyecek önemli veri olarak öne çıkıyor.

Küresel ve yerel enflasyon dinamikleri bu hafta değerli metaller ve döviz piyasalarında volatilite yaratabilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.