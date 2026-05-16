Konya’nın Meram ilçesinde polis ekipleri, parktaki bir bankta tek başına oturan ve elleri tamamen kan içinde olan bir genci fark etti. Şüpheli durum üzerine gencin yanına giden ekipler, kimlik tespiti yaparak ellerindeki kanın kaynağını sordu.
KAN DONDURAN İTİRAF
Polislerin soruları karşısında soğukkanlılığını koruyan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer, evde tartıştığı annesini ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Duydukları itiraf üzerine sarsılan polis ekipleri, şüpheliyi anında gözaltına alırken, Dinçer'in tarif ettiği Benekli Sokak'taki iki katlı evin giriş katına sevk edildi.
Verilen adrese ulaşan polis ekipleri kapıyı çaldı ancak içeriden ses gelmedi. Bunun üzerine olay yerine acil olarak itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye erlerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle birlikte acı manzara netleşti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde kanlar içinde yatan karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde, feci şekilde can veren Nazife ve Gökhan Dinçer çiftinin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak görev yaptıkları tespit edildi. Hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer’in emniyetteki sorgusu sürerken, cinayetin hangi sebeple işlendiğini belirlemek amacıyla soruşturma yürütülüyor.