Belçika Kraliçesi Mathilde (53) bugün Türkiye’de olacak. Dört günlük ziyarette Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunacak Kraliçe, “Jonkvrouw Mathilde Marie Christine Ghislaine d’Udekem d’Acoz” olan ismini sadece “Mathilde” olarak kullanıyor. Kraliçe 14 yıl önce 15-19 Ekim 2012’de o dönem Prens olan eşi ile ve Prenses olarak Türkiye’ye gelmişti.



Kraliçe psikoloji eğitimi aldı. Fransızca, Felemenkçe, İngilizce İspanyolca ve İtalyanca biliyor.



450 KİŞİLİK HEYET



Eşi Philippe 2013 yılında tahta çıkan Mathilde, şimdi Kraliçe olarak konuk edilecek. İş insanlarından oluşan 450 kişilik heyet de Ankara ziyaretinde kendisine eşlik edecek. Amaç iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek. Kraliçe Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. İstanbul Galatasaray Lisesi’ni ziyaret edecek. Ziyarete Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens de katılacak.



Mathilde Philippe ile tenis oynarken tanıştı. 1999’da evlendiler.



