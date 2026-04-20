Belce Örü Elçin/ SÖZCÜ

İran Savaşı'nın olumsuz sonuçları tüm dünyada hissedilirken Türkiye'de de turizmden ulaşıma ve taşımacılığa, tarımdan finansa kadar pek çok sektörü derinden yaraladı.

Yeni Dünya Araştırmaları Merkezi'nin 'Hürmüz, Enerji, Ekonomi' panelinde sunum yapan Dr. Altay Atlı, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Dr. Ahmet Necdet Pamir savaşın etkilerini detaylı şekilde ele aldı.

Hürmüz Boğazı'ndan günlük 21 milyon metreküp varil petrol geçtiğini belirten Pamir, bu kapasitede trafiği karşılayabilecek bir alternatif olmadığına vurgu yaptı ve Hürmüz'ün önemini anlattı. Atlı da deniz taşımacılığında gemi sigorta primlerindeki yükselişe ve bunun maliyetleri ciddi oranda artırdığına dikkat çekti.

EKONOMİ KIRILGAN

Hayri Kozanoğlu ise sunumunda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi zaten kırılgandı ve yurt dışından gelecek paraya ihtiyacı vardı. İşler zaten yolunda gitmiyordu. Büyüme potansiyelin altındaydı ve satın alma gücü geriledi. Dezenflasyon programı istenilen sonucu vermiyor, hedefler tutmuyordu. Yüksek faizle program ilerletiliyordu ama Hürmüz, programı oldukça zorladı. Döviz kurunun hareketine izin verildiği noktada ise program çökecek. Zaten 2027'de seçim öngörülüyor. 'Dezenflasyon programı devam ediyor' denecek ama aslında gevşetilecek."