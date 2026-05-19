Dürüstlük ve şeffaflık, sağlıklı ilişkilerin altın standardı olarak kabul edise de psikolojik araştırmalar, bazı dürüstlük dışı davranışların ve belirli yalan türlerinin aslında ilişkiyi korumada önemli bir amaca hizmet ettiğini gösteriyor.

Psikolojik araştırmalara göre, birçok sağlıklı ilişkinin temelinde yer alan 2 "gerekli yalan" türü şunlardır:

Sosyal amaçlı yalanlar

Romantik ilişkilerde en yaygın dürüstlük dışı davranış biçimlerinden biri "sosyal fayda sağlayan yalanlar"dır.

2026 yılında The Journal of Social Psychology'de yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar romantik ilişkilerdeki insanların partnerlerinden duydukları sosyal amaçlı yalanlara nasıl tepki verdiklerini inceledi.

Bulgular oldukça çarpıcı:

Birçok birey, belirli durumlarda acı gerçek yerine rahatlatıcı veya güven verici dürüst olmayan davranışları tercih ediyor. İlişkilerinin gergin veya kırılgan bir dönemde olduğunu hisseden katılımcılar için bu durum çok daha belirgin.

İlişki memnuniyeti düşük olan kişilerin prososyal yalanları tercih etme olasılığı daha yüksek. Çünkü bu dönemlerde açık gerçekler "duygusal bir saldırı" olarak algılanabiliyor.

İlişkiler sadece birer bilgi alışverişi sistemi değildir; partnerler sürekli olarak birbirlerinin güvenlik ve güven duygusunu düzenlemekle yükümlüdür. Bu da zaman zaman gerçekliği yumuşatmayı gerektirir.

Eşinizin sizin için saatlerce uğraşıp bir akşam yemeği hazırladığını düşünün. Yemek fena değil ama akılda kalıcı da değil. "Dürüst olmak gerekirse biraz tatsızdı" demek teknik olarak doğru olsa da ilişkiye bir fayda sağlar mı? Muhtemelen hayır. Bunun yerine, "Çok lezzetli olmuş, çaban için teşekkür ederim" demek çok daha yapıcıdır. Çünkü partneriniz bir yemek eleştirmeni olarak yeteneğinizi değil, emeğinin ve sevgisinin sizdeki karşılığını merak etmektedir.

Bu gibi yalanlar, sürekli olarak büyük uyumsuzlukları gizlemeye veya dürüst iletişimi engellemeye hizmet ettiğinde sağlıksız hale gelir. Örneğin, eşinize sizi gizlice mutsuz eden bir yaşam tarzını sevdiğinizi söylemek nezaket değil; sadece gerekli bir yüzleşmeden kaçınmaktır. Ölçülü kullanıldığında bu küçük duygusal tamponlar şu temel ilkeyi korur: Duygular, partnerlerden birinin "teknik olarak haklı olma" ihtiyacından daha önemlidir.

Koruyucu yalanlar

"Gerekli" dürüst olmama durumunun bir diğer kategorisi ise partneri gereksiz duygusal zararlardan korumak amacıyla söylenen yalanlardır.

2025 yılında Personal Relationships dergisinde yayınlanan bir çalışmada, insanların ilişkilerdeki yalanlarını en sık "koruyucu nitelikte" (partneri veya kendini koruma amaçlı) olarak tanımladıkları bulunmuştur. Sosyal amaçlı yalanlar eşlerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlarken, koruyucu yalanlar kendilerini kötü hissetmelerini önler.

Eşinizin yüksek sesle çiğnemesi veya dolap kapılarını açık bırakması gibi küçük alışkanlıkları her seferinde tam bir dürüstlükle dile getirmek, günlük yaşamı duygusal bir savaş alanına çevirir. Çiftler, aşkın belli bir sabır ve hoşgörü gerektirdiğini bilerek seçici bir sessizlik yolunu tercih ederler.

Eşinizin aylar önce paylaştığı utanç verici bir anıyı, konusu tekrar açıldığında "tam olarak hatırlamıyormuş gibi" davranmak onun onurunu korur. Mükemmel bir hafıza sergilemek, bazen karşı tarafta açık kollayan bir dedektif hissi yaratabilir.

Geçmişte derin aşklar yaşamış olmanıza rağmen partnerinize, "Daha önce hiç böyle hissetmedim" demek duygusal bir gerçeği yansıtır: Bu ilişkinin sizin için ne kadar eşsiz olduğunu iletme arzusu. İlişkinizi eski sevgililerinizle kıyaslayarak doğruları söylemek teknik olarak daha isabetli olsa da, mevcut bağınızı tamamen baltalar.

Aldatmayla arasındaki fark nedir?

Koruyucu yalanlar aldatmadan tamamen farklıdır. Aldatma; sorumluluktan kaçınmak, partneri manipüle etmek veya bir ihaneti gizlemek (sadakatsizlik, mali yalanlar vb.) için kullanılır. Sağlıklı koruyucu yalanlar ise bencillikten uzak, geçici ve duygusal motivasyonlu adımlardır; güveni veya rızayı zedelemeden ilişkideki sürtünmeyi azaltırlar.