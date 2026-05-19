Günlük hayatta birçok yayanın, kendilerine yol veren sürücülere el sallayarak veya gülümseyerek teşekkür etmesi, basit bir nezaket kuralından öte sosyal bir fenomen olarak ele alınıyor. Psikologlar ve davranış bilimciler, bu kısa etkileşimin arkasındaki psikolojik mekanizmaları analiz etti.

'PROSOSYAL DAVRANIŞ' KATEGORİSİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Psikoloji biliminde bu tür hareketler, yabancılar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran "prososyal davranışlar" kapsamında tanımlanıyor. Uzmanlara göre, bir yayanın sürücüye teşekkür etmesi, sürücünün yasal bir zorunluluğu yerine getirmesini (durma kuralı) insani bir etkileşime dönüştürüyor. Bu durum, bireyin karşı tarafın dikkatini ve emeğini fark ettiğini gösteren bir sosyal onay mekanizması olarak işliyor.

ÜÇ TEMEL ÖZELLİK

Yapılan analizlerde, bu refleksi düzenli olarak gösteren bireylerde şu özelliklerin baskın olduğu saptandı:

Yüksek Empati: Sürücünün yoğun trafik altındaki bekleme ve yavaşlama çabasını algılama yetisi.

Duygusal Zeka: Sosyal tansiyonu düşüren küçük kodları (bakış, gülümseme) kullanma becerisi.

İş Birliği Odaklılık: Toplumsal kuralları sadece yasal bir dayatma olarak değil, ortak yaşamın bir parçası ve iş birliği alanı olarak görme eğilimi.

TEŞEKKÜR ETMEMEK 'KABALIK' SAYILMIYOR

Haberde yer alan uzman görüşlerine göre, teşekkür etmeyen yayalar doğrudan "kaba" veya "kayıtsız" olarak sınıflandırılmıyor. Bu durumun arkasında; bireyin o anki dikkat dağınıklığı, çekingenlik, acelesinin olması veya yetiştiği çevrenin kültürel kodlarının farklılığı gibi faktörlerin yatabileceği belirtildi.

ŞEHİR YAŞAMINA ETKİSİ

Şehir içi ulaşımda gerginliğin arttığı dönemlerde, bu tür mikro etkileşimlerin kamusal alandaki stresi azalttığı ifade edildi. Bu jestlerin, trafiği sadece araçların ve yayaların olduğu mekanik bir alan olmaktan çıkarıp, bireylerin birbirini tanıdığı ortak bir yaşam alanına dönüştürdüğü vurgulandı.