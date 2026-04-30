Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen 1,5 saatlik telefon görüşmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Görüşmede İran ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel krizlerin ele alındığı bildirildi.

'TAMAMEN KABUL EDİLEMEZ VE TEHLİKELİ'

Moskova’da gazetecilere konuşan Uşakov, görüşmenin Rus tarafının talebi üzerine gerçekleştiğini ve ikili ilişkilerin yanı sıra küresel güvenliği ilgilendiren başlıkların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Uşakov, Putin’in özellikle İran’a yönelik olası askeri senaryolara karşı net bir tutum sergilediğini aktararak, ABD ve İsrail’in muhtemel bir kara operasyonunun “tamamen kabul edilemez ve tehlikeli” olarak değerlendirildiğini ifade etti.

'BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER DESTEKLENECEK'

"Rusya, krize barışçıl çözümün bulunması amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere destek sağlanması konusunda kararlı ve İran nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin bazı önerilerde bulundu. Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülke liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakereciler ile temaslar sürdürülecek”.