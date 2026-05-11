Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Zafer Günü kutlamalarında sergilediği görüntüyle uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti. Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 81. yıl dönümünde gerçekleştirilen tören, bu yıl önceki yıllara kıyasla daha sönük bir atmosferde gerçekleşti.

Kutlamalarda zırhlı araçlar ve balistik füzelerin yer almaması dikkat çekerken, Putin’in fiziksel görünümündeki değişim tartışmaların merkezine oturdu. Törende Ukrayna’ya karşı yürütülen savaşı “haklı bir mücadele” olarak nitelendiren Putin’in açıklamalarından çok, yüzündeki şişkinlik ve yaşlanmış görüntüsü konuşuldu.

UKRAYNALI BAKAN DALGA GEÇTİ

Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanı Anton Gerashchenko, Rus liderin görünümüne atıfta bulunarak, “Bir süper gücün liderinin ve 'fatihin' yüzü bu mu? Görünüşe göre yaptırımlar Putin’in botoksuna kadar ulaşmış,” ifadelerini kullandı.

Kırım merkezli izleme grubu Crimean Wind ise tarihsel bir değerlendirme yaparak, otoriter liderlerin rejimleri zayıflamaya başladığında hızla yaşlandıklarına dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür fiziksel değişimlerin kronik stres, güç kaybı korkusu ve izolasyon gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Putin’in sağlık durumuna ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmişti. 2025 yılının sonlarında Yekaterina Leshchinskaya ile yaptığı görüşmede ellerindeki belirgin damarlar ve parmaklarını sürekli kapalı tutma çabası dikkat çekmişti. Bu görüntüler, özellikle Polonya ve Ukrayna medyasında geniş yankı bulmuş ve fiziksel rahatsızlık ihtimallerini gündeme taşımıştı.

“GÜCÜN AZALDIĞI” YORUMLARI

Putin muhaliflerinden Leonid Nevzlin, askeri unsurların yer almadığı törende sergilenen görüntünün Kremlin yönetiminin zayıflayan gücünü yansıttığını savundu. Nevzlin, mevcut durumun giderek “liderin sağlık durumuna bağımlı hale geldiğini” öne sürdü.

Siyasi analist Ivan Yakovina ise daha ileri bir yorumda bulunarak, bu törenin Putin’in son resmi töreni olabileceğini iddia etti.